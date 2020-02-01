Превращение, 2020

Лиза и Алекс – счастливые молодожены, которые отправляются в романтическое путешествие. Но в пути они сталкиваются с сильными потусторонними силами, которые избрали мужчину, чтобы вселиться в его тело. Могущественная сущность постепенно овладевает сознанием Алекса, делая из него жестокого и пугающего человека. Поначалу это незаметно – меняется почерк, нюансы жестикуляции. Но вскоре герой понимает, что ему грозит опасность, а Лиза не уверена, что вообще знает этого человека. Чтобы спасти любимого, девушка находит прошлую жертву мистического явления.