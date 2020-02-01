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Becoming

Превращение, 2020

2020 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лиза и Алекс – счастливые молодожены, которые отправляются в романтическое путешествие. Но в пути они сталкиваются с сильными потусторонними силами, которые избрали мужчину, чтобы вселиться в его тело. Могущественная сущность постепенно овладевает сознанием Алекса, делая из него жестокого и пугающего человека. Поначалу это незаметно – меняется почерк, нюансы жестикуляции. Но вскоре герой понимает, что ему грозит опасность, а Лиза не уверена, что вообще знает этого человека. Чтобы спасти любимого, девушка находит прошлую жертву мистического явления.

  • На постере фильма изображена Клэр Холт, но она не фигурирует в фильме. На ее место утвердили актрису Пенелопу Митчелл.
  • Альтернативное название фильма – «Становление».
  • Митчелл, исполнившая роль Лизы, в юношестве хотела стать юристом и училась на соответствующем факультете университета, но позже сменила род деятельности.
  • Кеббела Тони, актера, сыгравшего Алекса, впервые заметили в триллере «Сапоги мертвеца»
  • Режиссер фильма, Омар Наим, самостоятельно написал сценарий для него. Это его вторая работа в кинематографической карьере.

В центре сюжета находятся молодые супруги, решившие отправиться в путешествие. Проделав долгий путь, они оказываются в пустынном месте. В результате их начинает преследовать древняя темная сила. Алекс попадает под влияние злобной сущности, которая захватывает его личность...

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 6 марта 2020
Премьера в мире 1 февраля 2020
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Омар Наим
В ролях
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Джеффри Дэниэл Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Превращение 2 постера
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Превращение

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