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Фильмография
Эмилия Фоше
Emilia Faucher
Киноафиша
Персоны
Эмилия Фоше
Эмилия Фоше
Emilia Faucher
Дата рождения
6 июня 2013
Возраст
13 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.2
Сущность. Семейный кошмар
(2024)
2.9
Белоснежка
(2025)
0.0
Бороуз
(2026)
Фильмография Эмилия Фоше
Бороуз
фантастика, триллер
2026, США
2.9
Белоснежка
Snow White
приключения, драма, семейный
2025, США / Германия
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Рецензия
5.2
Сущность. Семейный кошмар
Rosario
ужасы
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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