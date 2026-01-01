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Эндрю Бернап
Andrew Burnap
Киноафиша
Персоны
Эндрю Бернап
Эндрю Бернап
Andrew Burnap
Дата рождения
5 марта 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Саут-Кингстаун, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.2
Хорошая борьба
(2017)
7.7
Юная
(2015)
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
(2020)
Фильмография Эндрю Бернап
2.9
Белоснежка
Snow White
приключения, драма, семейный
2025, США / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Гостиная
The Front Room
ужасы, триллер
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
7.1
Не сработало
драма, биография, мини-сериал
2022, США
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
6.8
Инстинкт
драма, криминал
2018, США
8.2
Хорошая борьба
драма
2017, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.7
Юная
комедия, мелодрама
2015, США
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Новости о Эндрю Бернап
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