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Волшебная флейта
Отзывы о фильме «Волшебная флейта»
The Magic Flute
Волшебная флейта
2022 / Германия
Трейлер
7.7
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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old_falc
1 мая 2023, 20:47
Оценка
Моцарт\" - это название ресторана, а \"Волшебная флейта\" - это дудочка крысолова... Это горькая шутка. Судя по комментариям большинство даже и не поняли о чём фильм. Не говоря уж о том, что не услышали волшебную музыку оперы великого Моцарта. Но попытка защитана. Идея популяризации \"классического\" искусства через возможности кино не нова: фильм-опера, фильм-балет... недавно мы увидели фильм-поэму. Может кто-то после фильма включит компьютер и наберёт в строке поиска \"Моцарт. Волшебная флейта\" - это уже хорошо.
Мне понравилось.
1 мая 2023, 20:47
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Cr
3 мая 2023, 22:54
Оценка
Очень понравился!
3 мая 2023, 22:54
0
0
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Киноафиша.инфо
4 мая 2023, 10:31
в ответ на сообщение
Cr от 3 мая 2023, 22:54
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился😊 Спасибо за отзыв!
4 мая 2023, 10:31
0
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Илона Бабаджанян
7 мая 2023, 18:40
Оценка
Очень интересный фильм. Советую посмотреть, детям очень нравится
7 мая 2023, 18:40
0
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