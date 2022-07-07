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Амир Уилсон

Amir Wilson
Амир Уилсон
Амир Уилсон Amir Wilson
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Дата рождения
6 февраля 2004
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Шрусбери, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Амира Уилсона

Родился 6 февраля 2004 года. Шрусбери, Англия, Великобритания.

Фильмография Амира Уилсона
Волшебная флейта
мюзикл 2022, Германия
0.0
Таинственный сад
Таинственный сад
фэнтези, драма, семейный 2020, Великобритания / Франция
5.0
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Студент попадает в волшебный мир оперы Моцарта в трейлере фэнтезийного фильма «Волшебная флейта» В актерском составе задействован Ф. Мюррэй Абрахам, сыгравший Сальери в оскароносной картине Милоша Формана «Амадей».
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7 июля 2022 14:26
Начались съемки финального сезона «Темных начал» Сезон будет основан на книге Филиппа Пуллмана «Янтарный телескоп».
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23 июня 2021 11:44
Сериал «Темные начала» продлен на третий и заключительный сезон Съемки стартуют в следующем году.
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23 декабря 2020 11:17
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