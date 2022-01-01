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Максим Битюков
Максим Битюков
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Максим Битюков
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Дата рождения
20 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Павлодар, СССР (Казахстан)
Рост
186 см
Биография Максима Битюкова
Родился 20 декабря 1973 года. Павлодар, СССР (Казахстан).
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Фильмография Максима Битюкова
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.0
Небо измеряется милями
исторический, биография, военный
2019, Россия
6.0
Любовь по-японски
мелодрама
2017, Россия
0.0
Домик на юге
2016, Россия
0.0
Отрыв
драма
2007, Россия
5.0
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