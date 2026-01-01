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Максим Битюков
Maksim Bityukov
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Максим Битюков
Максим Битюков
Maksim Bityukov
Дата рождения
20 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Павлодар, СССР (Казахстан)
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Максима Битюкова
Родился 20 декабря 1973 года. Павлодар, СССР (Казахстан).
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