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Леонела Мантурова
Леонела Мантурова
Киноафиша Персоны Леонела Мантурова

Леонела Мантурова

Дата рождения
6 марта 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

Злой город 7.3
Злой город (2025)
Левша 0.0
Левша (2026)

Фильмография Леонела Мантурова

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Левша
Левша Levsha
приключения 2026, Россия
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Злой город 7.3
Злой город Zloy Gorod
боевик, драма, исторический 2025, Россия
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