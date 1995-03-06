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Леонела Мантурова
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Леонела Мантурова
Леонела Мантурова
Дата рождения
6 марта 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.3
Злой город
(2025)
0.0
Левша
(2026)
Фильмография Леонела Мантурова
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Приключения
Год
Все
2026
2025
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
Левша
Levsha
приключения
2026, Россия
Смотреть трейлер
7.3
Злой город
Zloy Gorod
боевик, драма, исторический
2025, Россия
Смотреть трейлер
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