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1941. Крылья над Берлином
Отзывы о фильме «1941. Крылья над Берлином»
1941. Крылья над Берлином
2022 / Россия
Трейлер
7.9
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Максим Нагорнин
14 апреля 2022, 10:23
Будет в кино - однозначно схожу посмотреть
14 апреля 2022, 10:23
1
1
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nik24-02
28 апреля 2022, 21:50
Оценка
Фильм очень понравился. Вот прямо очень. Я с опаской смотрю современные фильмы о Великой Отечественной войне, всё время сравниваю со старыми советскими картинами: "В бой идут одни старики", " Офицеры ", " А зори здесь тихие ", " Аты-баты шли солдаты ". Этот фильм - " крылья над Берлином" - оставляет такое же хорошее впечатление. Сюжет интересный, актёры прекрасные, душевно и очень воодушевляет, чувствую гордость за наших солдат. Создателям и актёрам большое спасибо. Однозначно смотреть! вместе с детьми! Моему сыну (17 лет) понравился. Хотя он всегда всё критикует.
28 апреля 2022, 21:50
3
2
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Сергей Гранкин
30 апреля 2022, 04:18
Оценка
Не интересный фильм.Не рекомендую.
30 апреля 2022, 04:18
3
2
Ответить
Дмитрий Рябов
30 апреля 2022, 10:15
На один раз
30 апреля 2022, 10:15
2
1
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oks.ianak
2 мая 2022, 09:59
Оценка
Фильмы о войне, и о периоде 1941 года, всегда о боли, смерти и поражении моей страны, к моему стыду я не знала о том, что советские войска в 1941 году бомбили Берлин, и какую, в последующем это сыграло роль для победы в Великой Отечественной войне. Мой дед, погиб на войне в июле 1941, и он тоже скидывал бомбы с самолета, он был стрелок. Фильм отличный, надо знать историю своей страны.
2 мая 2022, 09:59
2
2
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amiryn2021
3 мая 2022, 10:03
Оценка
Вчера сходили с семьёй ( детям 14 и 10 л). Нам понравился фильм. Мы любим фильмы про войну, про отважных, смелых героев. Нужно смотреть такие фильмы, что бы понимать, что прошли наши люди в годы Великой Отечественной войны. Ведь в фильме не просто сухая информация, как в учебнике, а чувства, эмоции, переживания, страх...
3 мая 2022, 10:03
1
2
Ответить
Сергей
5 мая 2022, 12:47
😼
5 мая 2022, 12:47
0
0
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ekaterinakutinova20
6 мая 2022, 04:28
Оценка
Зачем удаляете неугодные вам отзывы?!
Фильм ни о чем ..! 2 часа потраченного времени впустую !! Вата, а не фильм. Даде вспомнить нечего!!!!!!!👎👎👎
6 мая 2022, 04:28
3
2
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Елена Несмеева
7 мая 2022, 18:07
Оценка
Хочу заступиться за этот фильм. Я реально и не знала, что мы бомбили Берлин и не один раз в августе 1941 года!!!!! Фильм очень душевный, патриотичный и вполне себе интересный. Я вышла из зала в очень хорошем настроении и не считаю, абсолютно, потраченным время зря! Рекомендую к просмотру.
7 мая 2022, 18:07
2
1
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Comon
11 мая 2022, 17:08
Оценка
Супер фильм! Ну прямо продолжение В бой идут одни старики
11 мая 2022, 17:08
1
0
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Олег Цуканов
11 мая 2022, 19:53
Оценка
Сухо, без эмоций. Без эмпатии, без каких то личностей, персонажей. Вообще без соблюдения каких либо сценаристских приемов. Просто рассказали о том, как успешно, несмотря ни на что демелитаризирвали Германию. Несмотря на то что было очень сложно. Хотя на самом деле самое сложное в этом фильме это минус 18 в кабине. А самая большая драма в том, что кто-то вернулся с насморком.
Ну понятно, что команде фильма нужно было донести какие-то мысли из полит.повестки. Но если делать это так сухо, то в кино скоро люди перестанут ходить.
11 мая 2022, 19:53
0
1
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User
13 мая 2022, 17:11
Оценка
Фильм супер!! 2 часа пролетели незаметно
13 мая 2022, 17:11
1
0
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Анюта Глушко
17 мая 2022, 13:12
Оценка
Очень понравилось. Хороший фильм. В душе прям было волнительно.
17 мая 2022, 13:12
0
0
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Степан Исаев
27 июня 2022, 00:05
Оценка
Не понравился. Сплошная фантастика, очень урезанный сюжет.
27 июня 2022, 00:05
0
0
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Степан Исаев
27 июня 2022, 00:06
в ответ на сообщение
ekaterinakutinova20 от 6 мая 2022, 04:28
Оценка
плюсую! фильм не о чем!
27 июня 2022, 00:06
0
0
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Фильм ни о чем ..! 2 часа потраченного времени впустую !! Вата, а не фильм. Даде вспомнить нечего!!!!!!!👎👎👎
Ну понятно, что команде фильма нужно было донести какие-то мысли из полит.повестки. Но если делать это так сухо, то в кино скоро люди перестанут ходить.
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