Награды и номинации фильма Агнец 2021

Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
