Наша рецензия

На бескрайних просторах Исландии располагается дом Марии (Нуми Рапас) и Ингвара (Хильмир Снайр Гвюднасон), которые кажутся нам преданными друг другу партнерами. У них есть стадо овец, которому они посвящают свои будни, кот, собака и едва работающий трактор. Однажды у одной из овечек начинаются роды, и взгляд, который жена бросает на супруга, говорит сам за себя: они возьмут этого необычного ягненка себе. Только что родившееся существо станет не домашним животным, а их собственным ребенком,…