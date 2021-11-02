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Агнец Агнец
Киноафиша Фильмы Агнец Отзывы о фильме «Агнец»
Lamb Агнец 2021 / Исландия / Швеция / Польша
6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Агнец»

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Наша рецензия

На бескрайних просторах Исландии располагается дом Марии (Нуми Рапас) и Ингвара (Хильмир Снайр Гвюднасон), которые кажутся нам преданными друг другу партнерами. У них есть стадо овец, которому они посвящают свои будни, кот, собака и едва работающий трактор. Однажды у одной из овечек начинаются роды, и взгляд, который жена бросает на супруга, говорит сам за себя: они возьмут этого необычного ягненка себе. Только что родившееся существо станет не домашним животным, а их собственным ребенком,…

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khaos11 2 ноября 2021, 18:41
Оценка
Фильм понравился, но он не для кинотеатрального просмотра. А как раз так и под теплый ламповый свет перед сном, хотя исландская природа отдельно, конечно, очень выигрышно смотрелась бы на большом экране.
Жанр достаточно неопределенный. Я бы не назвал это ужастиком. Скорее более мистический. При этом имеются эпизоды чистейшего умиления над картинкой. Главное же здесь саспенс, нагнетающийся как сюжетно, так и музыкально. При этом фильм абсолютно не спешен.
Рекомендуется для искушенных зрителей, коим надоели привычные голливудские скриминговые хорроры.
2 ноября 2021, 18:41 Ответить
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