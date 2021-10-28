«Агнец»: Рецензия Киноафиши

На бескрайних просторах Исландии располагается дом Марии (Нуми Рапас) и Ингвара (Хильмир Снайр Гвюднасон), которые кажутся нам преданными друг другу партнерами. У них есть стадо овец, которому они посвящают свои будни, кот, собака и едва работающий трактор. Однажды у одной из овечек начинаются роды, и взгляд, который жена бросает на супруга, говорит сам за себя: они возьмут этого необычного ягненка себе. Только что родившееся существо станет не домашним животным, а их собственным ребенком, которого нужно пеленать, укладывать спать, кормить, дать имя (Ада) и яростно защищать от окружающего мира.

Действие дебютной ленты Вальдимара Йоханнссона разворачивается на удаленной ферме, которая кажется идеальным местом для фильмов ужасов и в некотором роде наилучшим решением изобразить столь прямолинейный семейный портрет. Режиссер обладает удивительной способностью наполнить все вокруг – и живое, и нечто неодушевленное – дыханием жизни. Когда фильм только начинается, зритель имеет удовольствие не отрывать взгляд от длинных кадров, побуждающих войти в этот укромный мир исландского пейзажа и почувствовать тревогу персонажей. Ведь операторская работа здесь не меньше, чем сценарное составляющее, вызывает необходимый шок и трепет от увиденного.

Агнец

Окружающая среда и тревожное безмолвие намекает нам на невидимую угрозу, которая постепенно проникает в семейство героев. Мария может сколько угодно закрывать окна, чтобы не слышать крики овцы (ребенка которой они с мужем забрали), но этот разрушительный ужас уже проник сквозь дверные проемы, кажется, задолго до рождения Ады. Спустя время мы узнаем, что бездетная пара когда-то потеряла ребенка, что, очевидно, оставило на их жизни тяжелый отпечаток боли. Теперь, когда на их ферме случилось чудо, они видят в существе дар, посланный им за их страдания. В этой линии прослеживается идея о том, что любой ребенок – будь он усыновленный или с особенностями – заслуживает не подлежащей сомнению любви. Мария и Ингвар отдают всех себя ради необыкновенной Ады и порой переходят всяческие границы, чтобы уберечь свое дите и, главное, сохранить то счастье, которое они внезапно обрели. Поспешные решения супругов, способных на все, чтобы мечта об идиллии оказалась реальной, позволяют нам предположить, что ни один из героев не проработал пережитую травму и так и не смог смириться со смертью ребенка. К тому же напряжение, входящее в жизнь семьи, усиливается приездом брата Ингвара, который не хуже рогатого скота способен уничтожить домашний очаг.

Следуя правилам фолк-хоррора, «Агнец» не забывает показать подобие противостояния цивилизации и дикой природы. Семья Марии и Ингвара, конечно, не особенно похожа на язычников из загадочной деревушки. Но сложно отрицать, что исландская чета живет по собственным правилам, а стоит какому-нибудь человеку из города (брат Ингвара) приехать и сказать: «Что за херня у вас тут происходит?» – как ему тотчас укажут на выход.

Агнец

Стоит, пожалуй, отметить, что Йоханнссон написал сценарий к фильму в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном. Исландский сценарист работал над «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера, а также написал сценарий к будущему фильму Роберта Эггерса «Северянин». Такое сотрудничество делает повествование наиболее прозаичным и минималистичным. Заметим, что никто ни разу за весь фильм не пытается понять происхождение Ады. Режиссер и сценарист не стремятся сосредоточить наше внимание на такой отвлекающей внимание информации. Вместо этого, они создают мрачную сказку, герои которой обречены с самого начала, но смотреть на то, как они цепляются за жизнь, не может не захватывать.

«Агнец» – откровенно странная картина даже по стандартам кинокомпании А24. Быть может, это не самый многогранный фильм в своем жанре, но совершенно точно один из самых красивых и тревожных. Если вы являетесь поклонниками творчества таких режиссеров, как Роберт Эггерс или Ари Астер, то работа дебютанта из Исландии вам наверняка западет в душу.