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Бьерн Хлинур Харальдссон
Бьерн Хлинур Харальдссон
Björn Hlynur Haraldsson
О персоне
Фильмография
Бьерн Хлинур Харальдссон
Björn Hlynur Haraldsson
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Дата рождения
8 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Бьерна Хлинура Харальдссона
Родился 8 декабря 1974 года. Рейкьявик, Исландия.
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Фильмография Бьерна Хлинура Харальдссона
Агнец
драма, ужасы, мистика
2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
Сусана, ты меня убиваешь
драма, мелодрама, комедия
2016, Мексика / Канада
6.0
Брак по-исландски
комедия
2008, Исландия
6.0
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