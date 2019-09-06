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The Other Lamb

Приди ко мне, 2019

2019 / Ирландия / Бельгия / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

История рассказывает о девушке-подростке Селе, которая родилась в семье культистов и была отрезана от современного общества. Она живет с группой таких же замкнутых молодых женщин в отдаленной лесной коммуне под руководством человека по имени Пастырь, которого местные считаю за мессию.

Когда на закрытый мир Селы обрушивается серия кошмарных видений и тревожных откровений, девушка начинает подвергать сомнению все, что касается ее существования, включая ее веру все более подозрительному пастырю.

  • Оригинальное название фильма – «Другой агнец». Фильм снят Малгожатой Шумовской по сценарию К.С. Макмаллена и является ее англоязычным дебютом.
  • Перед началом съемок Шумовска отсмотрела множество документальных фильмов, посвященных различным христианским сектам и языческим культам.
  • Основные съемки фильма проходили с февраля по март 2019 года в графстве Уиклоу в Ирландии.
  • Визуальным рефренсом для фильма послужили снимки американского фотографа Грегори Крюдсона. Поскольку бюджета фильма не хватало на спецэффекты, создатели сосредоточились на художественной части. Так им пришла в голову идея развесить в лесу шерстяные нити.
  • Премьера фильма состоялась 3 апреля 2020 года. Из-за эпидемии коронавируса кинотеатры были пусты, и фильму удалось собрать немногим больше пяти тысяч долларов, что, впрочем, сделало его третьим самым кассовым фильмом за тот период.

Молодая девушка с самого рождения живет в лесу. Ее мир состоит только из женщин и единственного мужчины – загадочного и деспотичного Пастыря. Он стал для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем девушка начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность и решает раскрыть шокирующую правду.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 мая 2020
Премьера онлайн 3 апреля 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Малгожата Шумовска
Малгожата Шумовска
В ролях
Рэффи Кэссиди
Рэффи Кэссиди
Денис Гоф
Денис Гоф
Келли Кэмпбелл
Ив Коннолли
Ирен Келлехер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приди ко мне 4 постера
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Когда тебе раза три говорят про ещё не виденный фильм «это совершенное кино», ждёшь чего-то такого… что даже представить себе не можешь. Критерии совершенства в искусстве, как ни крути, у каждого свои. И чем более развитым становится наш вкус, тем требовательнее мы именно к своему представлению о прекрасном. В этом смысле «Приди ко мне» оказывается фильмом — лакмусовой бумажкой. Для искушённого зрителя картина манипулятивно проста, хоть и эстетична. Для…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Только давайте не говорить о вирусе»: 13-й Ирландский кинофестиваль стартовал в Москве На ближайшие полторы недели коронавирус действительно не самый главный ужас. По крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Эти города, несмотря на запреты массовых сборищ, принимают у себя IRISH WEEK — самый большой фестиваль ирландской культуры в России. И 13-й Ирландский кинофестиваль в частности. 
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13 марта 2020 09:44
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