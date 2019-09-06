Приди ко мне, 2019

История рассказывает о девушке-подростке Селе, которая родилась в семье культистов и была отрезана от современного общества. Она живет с группой таких же замкнутых молодых женщин в отдаленной лесной коммуне под руководством человека по имени Пастырь, которого местные считаю за мессию.
Когда на закрытый мир Селы обрушивается серия кошмарных видений и тревожных откровений, девушка начинает подвергать сомнению все, что касается ее существования, включая ее веру все более подозрительному пастырю.
Молодая девушка с самого рождения живет в лесу. Ее мир состоит только из женщин и единственного мужчины – загадочного и деспотичного Пастыря. Он стал для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем девушка начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность и решает раскрыть шокирующую правду.