Приди ко мне, 2019

История рассказывает о девушке-подростке Селе, которая родилась в семье культистов и была отрезана от современного общества. Она живет с группой таких же замкнутых молодых женщин в отдаленной лесной коммуне под руководством человека по имени Пастырь, которого местные считаю за мессию.

Когда на закрытый мир Селы обрушивается серия кошмарных видений и тревожных откровений, девушка начинает подвергать сомнению все, что касается ее существования, включая ее веру все более подозрительному пастырю.