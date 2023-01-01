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Школа добра и зла Школа добра и зла
Киноафиша Фильмы Школа добра и зла Школа добра и зла, 2022: актеры и роли
The School for Good and Evil Школа добра и зла 2022 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Школа добра и зла, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Фиг Пол Фиг Paul Feig
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Мишель Йео Мишель Йео Michelle Yeoh Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Рэйчел Блум Рэйчел Блум Rachel Bloom Керри Вашингтон Керри Вашингтон Kerry Washington Роб Делани Роб Делани Rob Delaney Пэтти ЛюПон Пэтти ЛюПон Patti LuPone Марк Хип Марк Хип Mark Heap
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