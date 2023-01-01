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Школа добра и зла
Школа добра и зла, 2022: актеры и роли
The School for Good and Evil
Школа добра и зла
2022 / США
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5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Школа добра и зла, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Фиг
Paul Feig
В ролях
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Мишель Йео
Michelle Yeoh
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Рэйчел Блум
Rachel Bloom
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Роб Делани
Rob Delaney
Пэтти ЛюПон
Patti LuPone
Марк Хип
Mark Heap
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