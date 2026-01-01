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Эндрю Хавилл
Andrew Havill
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Персоны
Эндрю Хавилл
Эндрю Хавилл
Andrew Havill
Дата рождения
1 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Оксфорд, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.1
Король говорит!
(2010)
8.0
Де Голль. Часть 2. Свобода
(2026)
Фильмография Эндрю Хавилл
8
Де Голль. Часть 2. Свобода
La bataille de Gaulle: J'écris ton nom
биография, драма, исторический
2026, Франция / Бельгия / США
Смотреть трейлер
Я бросила вызов закону
драма
2025, Великобритания
7.3
Слова войны
Words of War
драма, триллер
2025, Великобритания / США
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал
2021, Великобритания
6.3
Цензор
Censor
ужасы
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Последний Вермеер
The Last Vermeer
драма
2019, США
6
Моя кузина Рэйчел
My Cousin Rachel
драма, мелодрама, детектив
2017, США / Великобритания
Смотреть трейлер
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
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