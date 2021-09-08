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В западне В западне
Киноафиша Фильмы В западне Отзывы о фильме «В западне»
Till Death В западне 2021 / США
5.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «В западне»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Брак Эмили (Меган Фокс) дал трещину. Оба партнера давно изменяют друг другу. У Марка (Оуэн Мэкен) связи мимолетны. Эмили влюбилась в коллегу мужа Тома (Амл Амин), но связь пришлось прекратить, так как героине стало слишком совестно иметь роман и не снимать обручальное кольцо с безымянного пальца. Казалось бы, обоюдно победив сомнения, пара все может наладить. Том в очередную годовщину свадьбы устраивает своей жене красивый вечер. Дорогой ресторан, в котором разговор не ладится, но остается…

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User 8 сентября 2021, 18:59
Оценка
Нереально, но понравился 😂
8 сентября 2021, 18:59 Ответить
olgailina85 10 сентября 2021, 15:28
Оценка
Потраченное время в пустую. Фильм на один раз и то, о котором забудешь выйдя из кинотеатра.)
10 сентября 2021, 15:28 Ответить
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