Наша рецензия

Брак Эмили (Меган Фокс) дал трещину. Оба партнера давно изменяют друг другу. У Марка (Оуэн Мэкен) связи мимолетны. Эмили влюбилась в коллегу мужа Тома (Амл Амин), но связь пришлось прекратить, так как героине стало слишком совестно иметь роман и не снимать обручальное кольцо с безымянного пальца. Казалось бы, обоюдно победив сомнения, пара все может наладить. Том в очередную годовщину свадьбы устраивает своей жене красивый вечер. Дорогой ресторан, в котором разговор не ладится, но остается…