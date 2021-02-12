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Девушка, которая боялась дождя Девушка, которая боялась дождя
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Fear of Rain

Девушка, которая боялась дождя, 2021

2021 / США
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная Рейн Берроуз страдает от шизофрении. Не так давно наступившая ремиссия сменяется целой чередой кошмарных снов, пугающих видений и предчувствий. Девушке кажется, что она бежит по ночному лесу, преследуемая маньяком, затем снится, что ее учительница миссис Макконнелл похитила ребенка… Никто из окружающих не воспринимает рассказы Рейн всерьез, списывая их на шизофрению. Лишь новый одноклассник девушки по имени Калеб верит в правдивость ее слов. Но что, если этот парень – тоже плод больного воображения Рейн?

  • Оригинальное название фильма звучит как Fear of Rain – «Боязнь дождя». Российские зрители также могут увидеть эту картину под названием «Я видел человека с желтыми глазами». 
  • В саундтрек фильма вошли композиции американского музыканта Джесси Малина, американской певицы Кэролайн Роуз, британской фолк-рок исполнительницы Лоры Марлинг. 
  • Съемки фильма проходили в апреле 2019 года в городах Тампа и Санкт-Петербург, штат Флорида, США. В ноябре 2019 года картина находилась на стадии постпродакшена. 
  • «Девушка, которая боялась дождя» – третья полнометражная картина Кастилл Лэндон. Ранее режиссер сняла короткометражку Swipe Right (2014), фэнтези «Альбион: Заколдованный жеребец» (2016) и семейный фильм «Зеница ока» (2016).

Старшеклассница Рэйн страдает шизофренией. После очередного обострения она пытается вернуться к нормальной жизни, но школьные подруги больше не хотят с ней общаться, зато Рэйн знакомится с симпатичным новым одноклассником Калебом. Пока девушка мучительно воюет с болезнью, пытаясь отличить галлюцинации от реальности, она начинает подозревать, что её соседка — учительница мисс МакКоннелл — похитила и удерживает маленькую девочку.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 12 февраля 2021
Возраст 16+
Режиссер
Кастилло Лэндон
Кастилло Лэндон
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Гарри Конник мл.
Мэдисон Айсмен
Мэдисон Айсмен
Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Эжени Бондюран
Эжени Бондюран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка, которая боялась дождя 3 постера
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Девушка, которая боялась дождя смотреть онлайн

Девушка, которая боялась дождя

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
zweogt 25 февраля 2023, 12:18
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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