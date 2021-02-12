Девушка, которая боялась дождя, 2021

Юная Рейн Берроуз страдает от шизофрении. Не так давно наступившая ремиссия сменяется целой чередой кошмарных снов, пугающих видений и предчувствий. Девушке кажется, что она бежит по ночному лесу, преследуемая маньяком, затем снится, что ее учительница миссис Макконнелл похитила ребенка… Никто из окружающих не воспринимает рассказы Рейн всерьез, списывая их на шизофрению. Лишь новый одноклассник девушки по имени Калеб верит в правдивость ее слов. Но что, если этот парень – тоже плод больного воображения Рейн?