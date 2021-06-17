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Джек Рот
Джек Рот
Jack Roth
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Джек Рот
Jack Roth
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Дата рождения
1 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Джека Рота
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Фильмография Джека Рота
В западне
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Великое ограбление поезда
биография, криминал, драма
2013, Великобритания
7.0
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Меган Фокс оказывается прикована к трупу в трейлере хоррора «В западне»
Героине предстоит сыграть в смертельную игру своего сумасшедшего мужа.
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17 июня 2021 15:23
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