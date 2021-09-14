«Крик. Кровавое посвящение»: Рецензия Киноафиши
Инди-хоррор о сексуальном насилии в кампусе.
В общежитии престижного колледжа проходит бурная вечеринка, организованная богатым лидером братства Бо (Гэттлин Гриффит). С наступлением темноты сюда заявляются студентки из сестринства, возглавляемого лаборанткой Эллери (Линдсэй ЛаВанши). Парни охотно подливают в стаканы девушек водку с энергетиком, выискивая среди них легкую добычу для жестокого розыгрыша. Выбор падает на наивную Кайли (Изабелла Гомес), которую Бо незаметно уводят в свою комнату на втором этаже.
Эллери, обнаружив Кайли в бессознательном состоянии, помогает ей добраться до дома, а наутро та заявляет об изнасиловании, предположительно совершенном спортивной гордостью вуза Уэсом (Фрой Гутьеррез). Проблема в том, что подозреваемый приходится Эллери родным братом и абсолютно ничего не помнит о событиях прошлой ночи. Но это еще не все. Спустя несколько часов по кампусу проносится волна убийств, совершенных рабочими инструментами. Расследовать злодеяния неизвестного психопата поручено детективу Сандре Фицджеральд (Янси Батлер).
Инди-хоррор «Крик. Кровавое посвящение», как несложно догадаться, не имеет с культовым фильмом Уэса Крэйвена ничего общего. Более того, кинокартину режиссера и сценариста Джона Берардо, основанную на его же коротком метре 2013 года, нельзя идентифицировать даже как молодежный слэшер. Казалось бы, здесь есть все атрибуты поджанра: психопат в маске, распутные подростки и планомерное устранение последних в замкнутом пространстве. Вот только львиную долю хронометража авторы пытаются выдать свое творение за нечто большее, чем просто очередной низкобюджетный ужастик. На экране разыгрывается социальная драма с затрагиванием таких острых тем, как травля в сети, жестокость внутри студенческих братств и замалчивание руководящим персоналом любых инцидентов, способных отбросить тень на учебное заведение.
Попытка похвальная, но далеко не новая. К концу прошлого десятилетия слэшеры подверглись основательному переосмыслению с отходом от устаревших штампов и архетипов. Девушки, зачастую существовавшие на правах пушечного мяса и сексуальных объектов, эволюционировали из жертв в воительниц, умеющих за себя постоять. Помимо деконструирующей жанр «Дичи», в которой final girl и маньяк меняются местами буквально, а также онлайн-хитов AHS 1984 и «Улица страха», предложивших взглянуть на слэшеры 80-90-х из сегодняшних соцреалий, вышли фем-ревизии классики «Черное Рождество», «Хэллоуин» и «Волчья яма». И это только самые громкие наименования.
К сожалению, в «Кровавом посвящении» не раскрывается ни одна из заявленных проблем. Линия с изнасилованием студентки, послужившая катализатором бойни, практически полностью растворяется с появлением маньяка, образ которого напоминает неудачный косплей MF Doom. Кибербуллинг остается на поверхности и служит скорее оправданием для стилизованного отображения в кадре сообщений из соцсетей, нередко заменяющих словесные диалоги. Ну а полицейский процедурал, в котором вязнет кино, перевалив за экватор, лишен какого-либо смысла: идентифицировать злодея с помощью решения детективной головоломки не представляется возможным, из-за чего финальный твист с монтажом в духе «Пилы» вызывает лишь недоумение.
Но будем честны, зрители идут на слэшеры вовсе не за сюжетными изысками, а ради изобретательных убийств. Увы, данный аспект является наиболее слабой стороной псевдо-«Крика» Джона Берардо. Мало того, что брутальных сцен единицы, так они еще и поразительно неизобретательные. Рекомендовать сие к просмотру в кинотеатре можно разве что хардкорным фанатам жанра, не пропускающим ни один релиз. Остальным лучше обратиться к уже упомянутым вскользь работам Кристофера Лэндона, Ли Жаньяк и Райана Мерфи — они хотя бы способны развлечь.