«Крик. Кровавое посвящение»: Рецензия Киноафиши

В общежитии престижного колледжа проходит бурная вечеринка, организованная богатым лидером братства Бо (Гэттлин Гриффит). С наступлением темноты сюда заявляются студентки из сестринства, возглавляемого лаборанткой Эллери (Линдсэй ЛаВанши). Парни охотно подливают в стаканы девушек водку с энергетиком, выискивая среди них легкую добычу для жестокого розыгрыша. Выбор падает на наивную Кайли (Изабелла Гомес), которую Бо незаметно уводят в свою комнату на втором этаже.

Эллери, обнаружив Кайли в бессознательном состоянии, помогает ей добраться до дома, а наутро та заявляет об изнасиловании, предположительно совершенном спортивной гордостью вуза Уэсом (Фрой Гутьеррез). Проблема в том, что подозреваемый приходится Эллери родным братом и абсолютно ничего не помнит о событиях прошлой ночи. Но это еще не все. Спустя несколько часов по кампусу проносится волна убийств, совершенных рабочими инструментами. Расследовать злодеяния неизвестного психопата поручено детективу Сандре Фицджеральд (Янси Батлер).

Крик. Кровавое посвящение

Инди-хоррор «Крик. Кровавое посвящение», как несложно догадаться, не имеет с культовым фильмом Уэса Крэйвена ничего общего. Более того, кинокартину режиссера и сценариста Джона Берардо, основанную на его же коротком метре 2013 года, нельзя идентифицировать даже как молодежный слэшер. Казалось бы, здесь есть все атрибуты поджанра: психопат в маске, распутные подростки и планомерное устранение последних в замкнутом пространстве. Вот только львиную долю хронометража авторы пытаются выдать свое творение за нечто большее, чем просто очередной низкобюджетный ужастик. На экране разыгрывается социальная драма с затрагиванием таких острых тем, как травля в сети, жестокость внутри студенческих братств и замалчивание руководящим персоналом любых инцидентов, способных отбросить тень на учебное заведение.

Попытка похвальная, но далеко не новая. К концу прошлого десятилетия слэшеры подверглись основательному переосмыслению с отходом от устаревших штампов и архетипов. Девушки, зачастую существовавшие на правах пушечного мяса и сексуальных объектов, эволюционировали из жертв в воительниц, умеющих за себя постоять. Помимо деконструирующей жанр «Дичи», в которой final girl и маньяк меняются местами буквально, а также онлайн-хитов AHS 1984 и «Улица страха», предложивших взглянуть на слэшеры 80-90-х из сегодняшних соцреалий, вышли фем-ревизии классики «Черное Рождество», «Хэллоуин» и «Волчья яма». И это только самые громкие наименования.

Крик. Кровавое посвящение

К сожалению, в «Кровавом посвящении» не раскрывается ни одна из заявленных проблем. Линия с изнасилованием студентки, послужившая катализатором бойни, практически полностью растворяется с появлением маньяка, образ которого напоминает неудачный косплей MF Doom. Кибербуллинг остается на поверхности и служит скорее оправданием для стилизованного отображения в кадре сообщений из соцсетей, нередко заменяющих словесные диалоги. Ну а полицейский процедурал, в котором вязнет кино, перевалив за экватор, лишен какого-либо смысла: идентифицировать злодея с помощью решения детективной головоломки не представляется возможным, из-за чего финальный твист с монтажом в духе «Пилы» вызывает лишь недоумение.

Но будем честны, зрители идут на слэшеры вовсе не за сюжетными изысками, а ради изобретательных убийств. Увы, данный аспект является наиболее слабой стороной псевдо-«Крика» Джона Берардо. Мало того, что брутальных сцен единицы, так они еще и поразительно неизобретательные. Рекомендовать сие к просмотру в кинотеатре можно разве что хардкорным фанатам жанра, не пропускающим ни один релиз. Остальным лучше обратиться к уже упомянутым вскользь работам Кристофера Лэндона, Ли Жаньяк и Райана Мерфи — они хотя бы способны развлечь.