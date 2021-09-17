В общежитии престижного колледжа проходит бурная вечеринка, организованная богатым лидером братства Бо (Гэттлин Гриффит). С наступлением темноты сюда заявляются студентки из сестринства, возглавляемого лаборанткой Эллери (Линдсэй ЛаВанши). Парни охотно подливают в стаканы девушек водку с энергетиком, выискивая среди них легкую добычу для жестокого розыгрыша. Выбор падает на наивную Кайли (Изабелла Гомес), которую Бо незаметно уводят в свою комнату на втором этаже. Эллери, обнаружив Кайли в…
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