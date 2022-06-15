Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Локлин Манро
Локлин Манро
Lochlyn Munro
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Локлин Манро
Lochlyn Munro
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лак-Ла-Хач, Британская Колумбия, Канада
Рост
180 см
Биография Локлина Манро
Родился 12 февраля 1966 года. Лак-Ла-Хач, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Фильмография Локлина Манро
Неуловимый аромат любви
комедия, мелодрама
2021, США
6.0
Преступный квест
боевик, триллер
2021, США
3.0
Звездный рубеж
фантастика
2021, США
2.0
Крик. Кровавое посвящение
криминал, ужасы, мистика
2020, США
6.0
12 раундов 3: Блокировка
боевик, триллер, криминал
2015, США
5.0
Идем со мной
триллер
2015, США
4.0
Отдача
боевик, триллер, криминал
2011, Канада
5.0
Во имя короля 2
фэнтези, боевик, приключения
2011, Канада
3.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Драма о взрослении и аутизме: вышел трейлер фильма «Когда время стало громче»
Главная героиня сталкивается со сложной дилеммой.
Написать
15 июня 2022 16:32
Брюс Уиллис возвращается в космос на первом кадре фильма «Космический грех»
Крепкий орешек будет предотвращать инопланетное вторжение.
Написать
24 июня 2020 14:20
Все новости
Статьи о персоне
Джулиан МакМэхон, Эрик Дэйн, Брайан Краузе и другие: как выглядят сегодня красавцы из «Зачарованных»
Празднуем 20-летний юбилей «Зачарованных», вспоминая, как сложились судьбы актеров – и как они выглядят сейчас.
Написать
7 октября 2018 00:09
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось