Не просто Кеша Четвергов: вы знали, что у «Усатого няня» был реальный прототип — и его история сильнее, чем кино?

Мечтали попасть в особняк Корханов или Шанлы? Эти точные адреса покажут, где снимали «Зимородка» — запишите локации

«Человек-бензопила» теперь и на русском: где посмотреть новую версию культового аниме с рейтингом 8,3

Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)

8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий

Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)

Если стук колес — ваш любимый звук, этот тест для вас: покажет, хорошо ли вы знаете фильмы СССР, где есть поезда

Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все

Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»

«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел»