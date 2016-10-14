Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристоффер Боэ

Кристоффер Боэ

Christoffer Boe
Кристоффер Боэ
Кристоффер Боэ Christoffer Boe
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Дания, Датское королевство
Биография Кристоффер Боэ

Фильмография Кристоффер Боэ
Вкус жизни
Вкус жизни
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
6.0
Журнал 64
Журнал 64
детектив, триллер 2018, Дания
7.0
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
драма, биография 2014, Дания
3.0
Аллегро
Аллегро
мелодрама, драма 2005, Дания
6.0
Реконструкция
Реконструкция
драма, мелодрама 2003, Дания
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Фестиваль «Датская национальная школа кинематографии» пройдёт в Эрарте С 16 по 19 октября в Эрарте пройдут показы трёх программ игровых короткометражных картин, снятых с 2011 по 2015 год новым поколением известной во всём мире киношколы. Она была основана в 1966 году и
Написать
14 октября 2016 14:31
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши