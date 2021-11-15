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Ева Хассон
Ева Хассон
Eva Husson
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Ева Хассон
Eva Husson
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Дата рождения
1 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Место рождения
Гавр, Франция
Биография Ева Хассон
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Фильмография Ева Хассон
Роман служанки
драма
2021, Великобритания
5.0
Девушки солнца
драма
2018, Франция / Бельгия / Грузия / Швейцария
6.0
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Одесса Янг влюбляется в Джоша О’Коннора в трейлере драмы «Роман служанки»
В фильме также сыграли Оливия Колман и Колин Ферт.
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15 ноября 2021 15:27
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