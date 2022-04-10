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Роман служанки Роман служанки
Киноафиша Фильмы Роман служанки Отзывы о фильме «Роман служанки»
Mothering Sunday Роман служанки 2021 / Великобритания
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Роман служанки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В оригинале фильм, как и легшая в его основу книга Грэма Свифта, называется «Материнское воскресенье». Можно сказать и проще: это День матери. В Великобритании его отмечают в четвертое воскресенье Великого поста. Домашней прислуге в этот день принято было давать выходной. Ровно с этого и начинается картина. Молодая горничная Джейн Фэйрчайлд (восхитительная Одесса Янг) подает завтрак чете Нивенов (Колин Ферт и Оливия Колман), берет старый велосипед и уезжает из имения куда-то в…

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Potekhin 10 апреля 2022, 17:45
Оценка
Фильм красивый и трогательный, но уж слишком, так сказать, неспешный.
10 апреля 2022, 17:45 Ответить
Ирина 13 апреля 2022, 18:54
Оценка
Скука страшная
13 апреля 2022, 18:54 Ответить
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