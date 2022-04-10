Наша рецензия

В оригинале фильм, как и легшая в его основу книга Грэма Свифта, называется «Материнское воскресенье». Можно сказать и проще: это День матери. В Великобритании его отмечают в четвертое воскресенье Великого поста. Домашней прислуге в этот день принято было давать выходной. Ровно с этого и начинается картина. Молодая горничная Джейн Фэйрчайлд (восхитительная Одесса Янг) подает завтрак чете Нивенов (Колин Ферт и Оливия Колман), берет старый велосипед и уезжает из имения куда-то в…