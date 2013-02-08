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6.5
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Фильмы
Дом радио
6.5
Дом радио
, 2013
La Maison de la radio
Франция, Япония / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
6.5
О фильме
История о работе радиостанции и ее сотрудников. Фильм охватит весь спектр политических и культурных программ, концертов, чтений, различных репортажей, интервью и телефонных ток-шоу.
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В ролях
Франсуа Морель
Жан-Клод Каррьер
Эрик Каравака
Арно
Self
Умберто Эко
Jean-François Achilli
Self
Evelyne Adam
Self
Jean-Claude Ameisen
Self
Alain Arnstamm
Self
Pierre Bastien
Self
Thomas Baumgartner
Self
Sophie Becherel
Self
Режиссер
Николас Филибер
Сценарист
Николас Филибер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Япония
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в мире
8 февраля 2013
Дата выхода
8 февраля 2013
Германия
4 сентября 2013
США
3 апреля 2013
Франция
Сборы в мире
$14 905
Производство
Les Films d'Ici, Longride, Arte France Cinéma
Другие названия
La Maison de la radio, La casa de la radio, Casa Radio, Kocham radio, Kuća radija, Το σπίτι του ραδιοφώνου
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
6.5
IMDb
Отзывы о фильме
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