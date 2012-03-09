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Девочки против мальчиков
Girls Against Boys
Девочки против мальчиков, 2012
2012 / США
Трейлер
4.8
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Рейтинг IMDb: 4.8
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Жанр:
триллер
драма
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О фильме
Психологический триллер о двух девушках, которые решаются на убийство парня ради забавы.
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4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2012
Премьера в России
9 марта 2012
Премьера в мире
9 марта 2012
Возраст
16+
MPAA
R
Режиссер
Остин Чик
В ролях
Даниэль Панабэйкер
Николь Лалиберт
Майкл Сталь-Дэвид
Уилл Брилл
Лайэм Эйкен
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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