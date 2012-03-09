Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девочки против мальчиков Девочки против мальчиков
Киноафиша Фильмы Девочки против мальчиков
Girls Against Boys

Девочки против мальчиков, 2012

2012 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Психологический триллер о двух девушках, которые решаются на убийство парня ради забавы.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 марта 2012
Премьера в мире 9 марта 2012
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Остин Чик
В ролях
Даниэль Панабэйкер
Даниэль Панабэйкер
Николь Лалиберт
Николь Лалиберт
Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид
Уилл Брилл
Лайэм Эйкен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Август
Август (2008)
6.3076925
Нед Райфл
Нед Райфл (2015)
6.1666665
Монстро
Монстро (2008)
7.625731
Уже не дети
Уже не дети (2012)
5.7272725
Безумцы
Безумцы (2010)
6.5454545
Не исчезай
Не исчезай (2012)
6.5
Граница
Граница (2015)
5.3636365
Постер фильма Девочки против мальчиков 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше