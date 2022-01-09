Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Непослушник Непослушник
Киноафиша Фильмы Непослушник Отзывы о фильме «Непослушник»
Непослушник 2021 / Россия
8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Непослушник»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой парень по имени Дима (Виктор Хориняк) — талантливый видеоблогер с ником «ДиМонстр». На его канале появляются пранки — видео розыгрышей на улице. Многие из роликов отличаются цинизмом и аморальным поведением; кажется, что для Димы и его девушки Олеси (Аглая Тарасова) нет ничего святого. Во время очередного пранка герой в образе полицейского останавливает водителя на дороге и разбивает топором старенький автомобиль. Когда водитель начинает возмущаться, что…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Геннадий Михайлов 9 января 2022, 08:38
Зачем трогать религию не ужели нет других тем для шуток.Уберите свои пустые головы от веры.
9 января 2022, 08:38 Ответить
ИВАН МАКЕЕВ 3 февраля 2022, 21:33
Оценка
Фильм огонь!!! Давно не ходил на комедию, со слезами на глазах! Заставляет задуматься о жизни нашей грешной!!! Идите не пожалеете!!!! Очень крутой фильм , игра актеров на твёрдую пятерку отлично подобраны!!! Прям веришь !!!
3 февраля 2022, 21:33 Ответить
Александр Шибанов 5 февраля 2022, 09:51
Оценка
Отличное начало, хорошее продолжение и .. унылая концовка. 7 баллов.
5 февраля 2022, 09:51 Ответить
eaduka 5 февраля 2022, 10:44
Оценка
Крутой фильмец!
5 февраля 2022, 10:44 Ответить
Вераника Калинина 5 февраля 2022, 10:58
Оценка
Фильм огонь, я смеялась почти весь фильм 😁😁😁рекомендую очень крутой фильм
5 февраля 2022, 10:58 Ответить
Елена Несмеева 5 февраля 2022, 15:11
Оценка
Добрый и юморной фильм! После его просмотра хорошее настроение обеспечено! Рекомендую к просмотру.
5 февраля 2022, 15:11 Ответить
alekhinaev1969 5 февраля 2022, 19:50
Оценка
Отличный фильм!!! И посмеялись, и поплакали. От души благодарны создателям и артистам!!!
5 февраля 2022, 19:50 Ответить
Роман Потапов 5 февраля 2022, 22:09
Оценка
фильм на раз.пару-тройку смешных моментов.если не посмотреть ничего не потеряете
5 февраля 2022, 22:09 Ответить
Наталия Петряшова 6 февраля 2022, 13:58
Оценка
Друзья! Если вы СМОТРЕЛИ фильм ХОЛОП, то смело идите и смотрите этот фильм! Очень светлый и позитивный фильм! Мне очень понравился:есть над чем посмеяться,и всплакнуть, и задуматься! Рекомендую к просмотру!
6 февраля 2022, 13:58 Ответить
Ольга Егорова (Попова) 6 февраля 2022, 16:53
в ответ на сообщение Геннадий Михайлов от 9 января 2022, 08:38
Оценка
Ничего оскорбительного в фильме не было.
6 февраля 2022, 16:53 Ответить
Ольга Егорова (Попова) 6 февраля 2022, 16:55
Оценка
Замечательный фильм. Кстати со смыслом,как на человека повлияла вера в Бога. Отличный.
6 февраля 2022, 16:55 Ответить
User 8 февраля 2022, 23:58
Оценка
Фильм огонь, понравился больше богатыря. Стоит смотреть)
8 февраля 2022, 23:58 Ответить
User 12 февраля 2022, 09:03
Оценка
Стоит глянуть)
12 февраля 2022, 09:03 Ответить
User 14 февраля 2022, 09:01
Оценка
Очень легкий, весёлый фильм. Ходили всей семьей - не пожалели
14 февраля 2022, 09:01 Ответить
User 22 февраля 2022, 13:28
Оценка
самый скучный и не интересный фильм
22 февраля 2022, 13:28 Ответить
User 22 февраля 2022, 20:38
Хороший фильм, смешной, с удовольствием посмотрели 😁
22 февраля 2022, 20:38 Ответить
katiakapitanowa 23 февраля 2022, 07:23
Оценка
Какой там смех на глазах.Обычная комедия.На раз посмотреть.
23 февраля 2022, 07:23 Ответить
User 23 февраля 2022, 10:41
Фильм так себе, но выспаться можно
23 февраля 2022, 10:41 Ответить
alfiya7163 23 февраля 2022, 19:00
Оценка
Фильм на четверку.
Интересный сюжет, местами за душу берет, комедийного мало...
В целом не плохо....
23 февраля 2022, 19:00 Ответить
User 26 февраля 2022, 10:51
Скучный и не интересный, примитивный сюжет
Еле досмотрела , пожалела что пошла
26 февраля 2022, 10:51 Ответить
Виктор Таров 27 февраля 2022, 07:34
Оценка
Отличная комедия)))
27 февраля 2022, 07:34 Ответить
Татьяна Пугачева 7 марта 2022, 05:04
Оценка
Очень хороший и добрый фильм .Понравился , прекрасно провели время,посмеялись
7 марта 2022, 05:04 Ответить
7244290 2 апреля 2022, 00:15
Этот фильм показался мне интересен в первую очередь тем, как обычных людей, включая режиссера и сценаристов приближение к теме о Боге заставило сделать нечто честное по отношению к самому себе. Законы, по которым они работают, неожиданно обрели смысл и необходимый объём и уровни погружения в материал. Органично оказались на своих местах обращения ко всем возрастным категориям, не зря один зритель упомянул о походе в кино всей семьёй в три поколения. Главные слова фильма: "Бог не там, Он здесь", - сказаны именно настоятелем Анатолием, достигшем просветления своей жизнью, а не церковной должностью, как официальный протоиерей Фома. Вся история Димы, как и положено Иванушке-дурачку, лишь внешняя развлекательная молодёжная мишура, кстати, предельно противопоставленная церкви, которая впрочем проясняет его суть до смысла его отражения в собственной иконе, написанной из спасающей его любви к Богу. Последний музыкальный эпизод с участием реальных священнослужителей эмоциями и искренностью действительно несёт нам надежду "Юноны и Авось". Может быть пора и остальным участникам кинопроизводства в России припасть к спасительному источнику? Хотя бы из уважения к Создателю, потому что возможно это и Его желание. Как вы думаете?
2 апреля 2022, 00:15 Ответить
borodeev 7 января 2023, 13:17
Оценка
Отвратительнее фильм о Святой Соборной Апостольской Церкви Христовой ещё не видел. Жаль актёришек, которые здесь отметились. А ведь были уважаемыми людьми... Кино, рассчитанное на быдло. Не́христей и не́русей, не принадлежащее к русской православной культуре.
7 января 2023, 13:17 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 4 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 23 комментария
Никто
Никто 22 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 2 комментария
Треугольник печали
Треугольник печали 14 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 2 комментария
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 40 комментариев
Банши Инишерина
Банши Инишерина 3 комментария
Дыхание
Дыхание 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 10 комментариев
Микулай
Микулай 2 комментария
Сквозь время
Сквозь время 32 комментария
Три богатыря и Пуп Земли 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 81 комментарий
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 55 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 92 комментария
Волшебник Изумрудного города
Волшебник Изумрудного города 2 комментария
Элементарно
Элементарно 6 комментариев
Паралимпиец
Паралимпиец 25 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 6 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 4 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 5 комментариев
Город астероидов
Город астероидов 3 комментария
Переводчик
Переводчик 50 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 3 комментария
Защитники космоса
Защитники космоса 1 комментарий
Рождественская история
Рождественская история 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше