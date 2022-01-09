Молодой парень по имени Дима (Виктор Хориняк) — талантливый видеоблогер с ником «ДиМонстр». На его канале появляются пранки — видео розыгрышей на улице. Многие из роликов отличаются цинизмом и аморальным поведением; кажется, что для Димы и его девушки Олеси (Аглая Тарасова) нет ничего святого. Во время очередного пранка герой в образе полицейского останавливает водителя на дороге и разбивает топором старенький автомобиль. Когда водитель начинает возмущаться, что…
Интересный сюжет, местами за душу берет, комедийного мало...
В целом не плохо....
Еле досмотрела , пожалела что пошла
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