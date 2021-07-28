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Ли Джаньяк
Ли Джаньяк
Leigh Janiak
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Ли Джаньяк
Leigh Janiak
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Дата рождения
1 февраля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Северо-Восточный Огайо, США
Биография Ли Джаньяк
Родилась 1 февраля 1980 года. Северо-Восточный Огайо, США.
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Фильмография Ли Джаньяк
Улица Страха. 1 часть: 1994
ужасы, мистика
2021, США
6.0
Улица Страха. 2 часть: 1978
ужасы, мистика
2021, США
6.0
Улица Страха. 3 часть: 1666
ужасы, мистика
2021, США
6.0
Медовый месяц
ужасы
2014, США
5.0
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Netflix выпустил специальный ролик, в котором раскрыты 30 пасхалок в хоррор-трилогии «Улица страха»
Некоторые из них оказались весьма неочевидными.
Написать
28 июля 2021 15:42
Режиссер хоррор-трилогии «Улица страха» хочет дальнейшего развития франшизы
Он был бы рад создать целую ужасающую киновселенную.
Написать
20 июля 2021 14:12
Критики поделились первыми отзывами на хоррор «Улица страха. Часть 1: 1994»
Начало трилогии встречено положительно.
Написать
1 июля 2021 14:30
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