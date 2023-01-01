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Улица Страха. 1 часть: 1994
Улица Страха. 1 часть: 1994, 2021: актеры и роли
Fear Street: 1994
Улица Страха. 1 часть: 1994
2021 / США
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Улица Страха. 1 часть: 1994, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Джаньяк
Leigh Janiak
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Gillian Jacobs
Эшли Цукерман
Ashley Zukerman
Сэди Синк
Sadie Sink
Бенжамин Флорес мл.
Benjamin Flores Jr.
Шарлин Амойя
Charlene Amoia
Киана Мадейра
Kiana Madeira
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