«Тик-так... БУМ!»: Рецензия Киноафиши

За окном 1990 год. Молодой композитор Джон Ларсон считает каждый доллар, чтобы, не дай бог, ему не отключили электричество в квартире. Он работает в небольшой нью-йоркской забегаловке, а в свободные часы сочиняет мюзиклы. Ларсон мечтает зарабатывать на своем искусстве, но реальность слишком сложна для творческих натур.

Еще один взгляд на часы. Стрелка никогда не смотрит назад – только вперед. Непрекращающееся тиканье, как сердцебиение самого тревожного человека. Секунды проходят, затем минуты, остаются часы, но даже и после время не останавливается. Как же все успеть в этом огромном мире? Как же всего достичь в этом мегаполисе под названием Нью-Йорк, где люди только спешат и поют дифирамбы капитализму и всей культуре консьюмеризма? На дворе 1990-е и скоро сменится целый век. Часы же все тикают и тикают.

Джонатан Ларсон следит за временем, потому что совсем скоро ему тридцать, а он все еще работает официантом в обычной такой американской забегаловке. В голове у него куча песен, недописанный мюзикл и мечты о настоящей постановке на Бродвее. Его лучший друг Майкл вот-вот съедет из квартиры в более просторную и роскошную, потому что решил забросить творчество, профессию актера и ударился в рекламу. Теперь он продает ненужные вещи беспомощным американцам, которые любят покупать всякие безделушки ради получения серотонина.

Тик-так... БУМ!

По словам Джонатана, в Нью-Йорке живут только несчастные люди. Он не хочет слышать о проблемах своих близких, потому что невозможно найти человека в этом городе, который бы не страдал. Эгоизм, нарциссизм – нет, просто Джонатан решил так защитить себя от внешнего мира и поселиться только в мире своих песен. Последние у него получаются практически про все: сахар, воду, богему, безденежье и даже воскресные бранчи. Дайте ему предмет, и он сочинит вам целую композицию. Даже после ссоры со своей любимой девушкой мужчина сразу же думает о том, как воплотить это в песне. Такое отношение к людям обычно ни к чему хорошему не приводит, но ему очень нужно дописать мюзикл.

Срежиссировал картину известный автор мюзиклов Лин-Мануэль Миранда, который совершенно изменил бродвейскую классику благодаря песне из «Гамильтона». Очевидно, что «Тик-так… БУМ!» – это достаточно личная история и для него самого. Джонатан Ларсон во многом практически для всех любителей театра был настоящим вдохновением, и Миранда не стал исключением. Возможно, если бы не мюзиклы «Богема» и «Тик-так… БУМ!», то мы бы сейчас не цитировали строчки из «Гамильтона».

Конечно, Лин-Мануэлю Миранде хочется через песенное откровение показать все творческое безумие Ларсона, и для этого он выбирает Эндрю Гарфилда. Актер чувствует себя им самим, гуляет по Нью-Йорку, трясется за свой мюзикл «Suburbia», пытается остановить панику, когда во всем доме выключают свет, а еще торопится как-то дописать последнюю песню перед премьерой. Он танцует, поет, плачет, плавает, ездит на велосипеде, целуется, а в конце Гарфилд обнажает собственное сердце, которое он делит на несколько часов с тонкой душой самого Ларсона. Актер играет не в фильме, потому что он стоит на сцене, а камеру он вообще не видит.

Тик-так... БУМ!

Эта легкая театральность придает больше мажорности этой относительно минорной истории. Миранда просто предлагает отправиться в путешествие в голову творческого и немного безумного артиста, который на самом деле всего лишь человек, не желающий согласиться с правилами современного общества: жена, дети, квартира в хорошем районе, большая зарплата, а дальше просто смерть.

Нет, Ларсон продолжает петь и мечтать. Лин-Мануэль Миранда понимает его слишком хорошо, потому что сам написал свой самый главный мюзикл «Гамильтон» с помощью твиттера. Только режиссер не уходит слишком в свои личные ощущения, а пытается понять самого героя, увидеть и изучить его. Ларсон – это новый Александр Гамильтон, и Миранда решил, наконец, рассказать его историю.

Картина посвящена всем фанатам магии музыкального театра. Песни, танцы и суровый реализм рассказывают историю творческих людей 1990-х годов в самом «артовом» американском городе - Нью-Йорке. Поэтому «Тик-так… БУМ!» становится словно бы очередной возможностью попутешествовать.