Марсель Ашар
Marcel Achard
Марсель Ашар
Марсель Ашар
Marcel Achard
Дата рождения
5 июля 1899
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
4 сентября 1974
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Популярные фильмы
7.9
Мадам де...
(1953)
7.4
Антракт
(1924)
7.4
Выстрел в темноте
(1964)
Фильмография Марсель Ашар
5.4
Дура
Dura
комедия, криминал, мистика
1991, СССР
7.4
Выстрел в темноте
A Shot in the Dark
комедия, детектив
1964, Великобритания / США
Онлайн
5.3
Знаменитые любовные истории
Amours celebres
мелодрама, драма, семейный, комедия
1961, Франция / Италия
7.9
Мадам де...
Madam de…
драма, мелодрама
1953, Франция / Италия
6.7
Алиби
L'alibi
криминал
1937, Франция
7
Майерлинг
Mayerling
мелодрама, драма
1936, Франция
7.1
Веселая вдова
The Merry Widow
комедия
1934, США
7.4
Антракт
Entr'acte
короткометражный
1924, Франция
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
