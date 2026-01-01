Оповещения от Киноафиши
Марсель Ашар Marcel Achard
Марсель Ашар

Marcel Achard

Дата рождения
5 июля 1899
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
4 сентября 1974
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер

Популярные фильмы

Мадам де... 7.9
Мадам де... (1953)
Антракт 7.4
Антракт (1924)
Выстрел в темноте 7.4
Выстрел в темноте (1964)

Фильмография Марсель Ашар

Жанр
Год
5.4
Дура Dura
комедия, криминал, мистика 1991, СССР
Выстрел в темноте 7.4
Выстрел в темноте A Shot in the Dark
комедия, детектив 1964, Великобритания / США
Онлайн
Знаменитые любовные истории 5.3
Знаменитые любовные истории Amours celebres
мелодрама, драма, семейный, комедия 1961, Франция / Италия
Мадам де... 7.9
Мадам де... Madam de…
драма, мелодрама 1953, Франция / Италия
Алиби 6.7
Алиби L'alibi
криминал 1937, Франция
Майерлинг 7
Майерлинг Mayerling
мелодрама, драма 1936, Франция
Веселая вдова 7.1
Веселая вдова The Merry Widow
комедия 1934, США
Антракт 7.4
Антракт Entr'acte
короткометражный 1924, Франция
