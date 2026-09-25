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Poster of Dura
5.4
Kinoafisha Films Dura
5.4

Dura

, 1991
Dura
USSR / Comedy, Crime, Mystery / 18+
Poster of Dura
5.4

Cast

Nikolai Karachentsov
Nikolai Karachentsov
Kamil Sevinye - sledovatel
Anna Samokhina
Anna Samokhina
Antuanetta - zhena sledovatelya
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Dominik Borever
Valeriya Boguk
Mari Lantane - gornichnaya
Veniamin Smekhov
Veniamin Smekhov
Benzhamen Borever
Mikhail Muromov
Migel - shofyor
Sergey Migitsko
Sergey Migitsko
Morestan - sekretar sledovatelya
Yevgeny Tilicheyev
Kardinal - advokat
Mikhail Kokshenov
Mikhail Kokshenov
Lablansh - priyatel prokurora
Yuriy Kazyuchits
Muzhchina zhazduyuschii Mari Lantane
Director Aleksei Korenev
Writer Marcel Achard, Aleksei Korenev
Composer Mikhail Muromov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 1991
World premiere 10 December 1991
Release date
10 December 1991 Russia
Production Creative Unification Entertainment Film, Goskino
Also known as
Dura, Дура

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 September 2026
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