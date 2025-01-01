После «Того самого Мюнхгаузена» прошло 45 лет: в России снимут нового — и вот что о нем уже известно

Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы

Думал, что контролирует всех — а не заметил самого хитрого: как Снегг обвел Волдеморта вокруг пальца, и почему Темный лорд ничего не понял

Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова

«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными

Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале