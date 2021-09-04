Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соври мне правду Соври мне правду
Киноафиша Фильмы Соври мне правду Отзывы о фильме «Соври мне правду»
Соври мне правду 2021 / Россия
6.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Соври мне правду»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодая пара решает отдохнуть в загородном доме вдали от городской суеты. Герои всего полгода вместе, но парень уже сейчас готов жениться на своей девушке. Неожиданный приезд младшей сестры и бывшего возлюбленного героини ставит под угрозу отношения влюбленных. Всем четверым предстоит противостоять нахлынувшей страсти, а все более опасные психологические игры могут привести к плачевным результатам. В российской индустрии жанр эротического триллера не то чтобы особенно развит, поэтому выбор…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
natusia1997 4 сентября 2021, 14:55
Оценка
Нда уж
4 сентября 2021, 14:55 Ответить
Slava Slava 8 сентября 2021, 18:37
в ответ на сообщение natusia1997 от 4 сентября 2021, 14:55
Это что значит ?)
8 сентября 2021, 18:37 Ответить
Анастасия Миронова 9 сентября 2021, 21:05
Оценка
Не советую! Русский фильм, без какого либо смысла, режисер не определился с жанром. Хуже фильма давно не выходило на большой экран! Интересно, кто одрбряет выход такой мути 😬
9 сентября 2021, 21:05 Ответить
User 10 сентября 2021, 06:28
Оценка
Давно на экран не выходило столь редкосное Г
10 сентября 2021, 06:28 Ответить
User 12 сентября 2021, 20:19
Оценка
Очень ощеломляющий фильм. Почти прл когец фильма начинаются моменты, от которых ты в шоке, ты даже не ожидаешь такого. С виду, просто фильм о каких-то интрижках, но в итоге он получается более глубоким. Пять звезд за актеров, актерскую игру и неожиданность.
12 сентября 2021, 20:19 Ответить
Ольга Чухланцева 13 сентября 2021, 08:10
Оценка
Мне фильм понравился. Советую к просмотру.
13 сентября 2021, 08:10 Ответить
Ольга Чухланцева 13 сентября 2021, 08:31
Оценка
пять звезд всем.
13 сентября 2021, 08:31 Ответить
Лада Тусупова 14 сентября 2021, 04:51
Оценка
Ну такоееее себе(((
14 сентября 2021, 04:51 Ответить
pevlse_73 14 сентября 2021, 15:38
Оценка
Скучный, неинтесный, без всякой морали. Не стоит ходить, если только вы не любитель эротики, которой там с избытком.
14 сентября 2021, 15:38 Ответить
User 17 сентября 2021, 10:02
Оценка
Мне понравился! Хотя не надеялась… хорошая развязка! Интригующая \nИнтресно сняли! Позвально доя русского фильма👏👏👏
17 сентября 2021, 10:02 Ответить
marina-belaya-85 7 октября 2021, 21:26
Оценка
Очень ждала выхода...Рекламы то сколько было, да и трейлер впечатлил. И вот оно...По окончании фильма было только два вопроса: на хрена это нужно было снимать, и зачем я здесь. Игра ноль, сюжет ноль, замысел ноль, смешение не пойми чего и скукотища полная...И еще обилие так называемой "эротики" к месту и ни к месту...
7 октября 2021, 21:26 Ответить
Михаил Роксман 13 октября 2021, 20:43
Оценка
Напхали эротики по полной. По жанру где-то перекликается с "Дикость"- Девочки играют слабовато. А жених просто бездарь.Если начали смотреть -то дотяните до самого конца.
13 октября 2021, 20:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король неба
Король неба 17 комментариев
До рассвета
До рассвета 52 комментария
Рождение легенд
Рождение легенд 2 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 68 комментариев
Бамблби 2 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 53 комментария
Флэш
Флэш 8 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 14 комментариев
Мег 2
Мег 2 9 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 2 комментария
Барби
Барби 9 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 3 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 3 комментария
Оппенгеймер
Оппенгеймер 2 комментария
Элементарно
Элементарно 2 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App