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Молодая пара решает отдохнуть в загородном доме вдали от городской суеты. Герои всего полгода вместе, но парень уже сейчас готов жениться на своей девушке. Неожиданный приезд младшей сестры и бывшего возлюбленного героини ставит под угрозу отношения влюбленных. Всем четверым предстоит противостоять нахлынувшей страсти, а все более опасные психологические игры могут привести к плачевным результатам. В российской индустрии жанр эротического триллера не то чтобы особенно развит, поэтому выбор…