В поисках капитана Гранта, 1985

Фильм разделен на две части. Одна из них рассказывает о злоключениях Жюля Верна, автора романа, и о том, как книга начала зарождаться у него в голове.

Вторая часть – содержание романа, история лорда Гленарвана и его жены Элен, которые находят в брюхе акулы послание, отправленное пережившими крушение матросами английского корабля «Британия», капитаном Грантом и его служащими.

Узнав о находке, к лорду приходят дети капитана, Мэри и Роберт Грант. Вместе со знаменитым географом Паганелем героям предстоит отправиться в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать капитана Гранта и раскрыть тайну гибели «Британии».