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В поисках капитана Гранта В поисках капитана Гранта
Киноафиша Фильмы В поисках капитана Гранта

В поисках капитана Гранта, 1985

1985 / СССР / Болгария
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм разделен на две части. Одна из них рассказывает о злоключениях Жюля Верна, автора романа, и о том, как книга начала зарождаться у него в голове.

Вторая часть – содержание романа, история лорда Гленарвана и его жены Элен, которые находят в брюхе акулы послание, отправленное пережившими крушение матросами английского корабля «Британия», капитаном Грантом и его служащими.

Узнав о находке, к лорду приходят дети капитана, Мэри и Роберт Грант. Вместе со знаменитым географом Паганелем героям предстоит отправиться в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать капитана Гранта и раскрыть тайну гибели «Британии».

  • Знаменитая главная тема фильма – написанная Исааком Дунаевским увертюра из первой советской экранизации романа, снятой в 1936 году.
  • Все сцены, действие которых происходит на бриге «Дункан», сняты на трехмачтовой шхуне «Кодор», специально переоборудованной под нужды съемочной группы.
  • Морские сцены фильма снимались в акватории Черного моря, в основном в Крыму, где в горах Ай-Петри специально для съемок создали искусственную лавину, а также у берегов Болгарии и в пещере Проходна. В Болгарии же сняты все сцены приключений героев в Патагонии, где была построена деревня индейцев.
  • Тамара Акулова, исполнительница роли леди Гленарван, не смогла участвовать в съемках за рубежом: она была невыездной, и ей не разрешили покинуть страну.
  • Сцена с похищением Роберта Гранта кондором сделана с помощью комбинированных съемок, хотя изначально планировалось использовать аниматроник, подвешенный к канатной дороге.

Капитан Грант пустился в опасное плавание, чтобы основать вольное шотландское поселение на островах Тихого океана. Но его корабль терпит крушение, и лишь полуразмытая записка в бутылке доносит обрывочные сведения о Гранте.

Лорд Гленарван на свой страх и риск отправляется на поиски, взяв с собой детей капитана - Мэри и Роберта. Путь отважных путешественников лежит через острова Атлантики, горы и пампасы Новой Зеландии и Австралии, просторы Тихого океана, где их поджидают всевозможные приключения.

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 7 часов 35 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 января 1985
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Владимир Смирнов
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Марина Влади
Марина Влади
Николай Ерёменко мл.
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках капитана Гранта 1 постер
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В поисках капитана Гранта
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