В поисках капитана Гранта, 1985

Фильм разделен на две части. Одна из них рассказывает о злоключениях Жюля Верна, автора романа, и о том, как книга начала зарождаться у него в голове.
Вторая часть – содержание романа, история лорда Гленарвана и его жены Элен, которые находят в брюхе акулы послание, отправленное пережившими крушение матросами английского корабля «Британия», капитаном Грантом и его служащими.
Узнав о находке, к лорду приходят дети капитана, Мэри и Роберт Грант. Вместе со знаменитым географом Паганелем героям предстоит отправиться в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать капитана Гранта и раскрыть тайну гибели «Британии».
Капитан Грант пустился в опасное плавание, чтобы основать вольное шотландское поселение на островах Тихого океана. Но его корабль терпит крушение, и лишь полуразмытая записка в бутылке доносит обрывочные сведения о Гранте.
Лорд Гленарван на свой страх и риск отправляется на поиски, взяв с собой детей капитана - Мэри и Роберта. Путь отважных путешественников лежит через острова Атлантики, горы и пампасы Новой Зеландии и Австралии, просторы Тихого океана, где их поджидают всевозможные приключения.