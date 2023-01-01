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В поисках капитана Гранта В поисках капитана Гранта
Киноафиша Фильмы В поисках капитана Гранта В поисках капитана Гранта, 1985: актеры и роли
В поисках капитана Гранта 1985 / СССР / Болгария
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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В поисках капитана Гранта, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Станислав Говорухин Станислав Говорухин
В ролях
Лембит Ульфсак Лембит Ульфсак Марина Влади Марина Влади Marina Vlady Николай Ерёменко мл. Тамара Акулова Тамара Акулова Олег Штефанко Олег Штефанко
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