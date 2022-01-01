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Марина Влади
Марина Влади
Marina Vlady
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Марина Влади
Marina Vlady
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Дата рождения
10 мая 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Марины Влади
Родилась 10 мая 1938 года. Клиши, Франция.
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Фильмография Марины Влади
В поисках Бабеля
документальный, биография
2015, Россия / Украина / Франция / Канада
7.0
Марина Влади: Владимир, или Прерванный полет
мюзикл
2009, Франция
0.0
Пьющие кровь
ужасы
1991, Россия
6.0
Сплендор
драма
1989, Франция / Италия
7.0
Твист снова в Москве
комедия
1986, Франция
4.0
В поисках капитана Гранта
приключения
1985, СССР / Болгария
8.0
Изгнание Гарделя
драма
1985, Аргентина
7.0
Их двое
драма
1977, Венгрия / Франция
6.0
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