Мать/Андроид, 2021

«Мать/андроид» — фантастический блокбастер, снятый с поистине голливудским размахом. Кроме впечатляющего визуального ряда, а также масштабных декораций, зрителей ждет пронзительная драма о молодой девушке в мрачном мире будущего. Кинокартина придется по душе как мужской части аудитории, так и женской.
Отличные спецэффекты, которые порадуют всех поклонников фантастики.
Очередная яркая работа Хлои Грейс Морец, прославившейся еще в подростковом возрасте ролью Убивашки. История знает десятки случаев, когда юные звезды быстро теряли свою популярность и исчезали с экранов, но Морец избежала этой участи. Она по-прежнему остается одной из наиболее востребованных актрис США, одинаково успешной и в независимом, и в массовом кино.
Нестандартный сюжет, который преподнесет много сюрпризов. Взяв за основу классическую завязку о восстании искусственного интеллекта, режиссер и сценарист Маттсон Томлин делает героиней беременную на последнем месяце, заставляя сражаться не только за себя, но и за ребенка. Примечательно, что идея фильма навеяна реальными событиями прошлого, когда родители Томлина спасали своего малыша в разгар румынской революции.
Динамичное повествование не даст заскучать ни на минуту.
Режиссерский дебют Маттсона Томлина, также написавшего для этого постапокалиптического триллера оригинальный сценарий. В 2020 году он выступил автором экшен-хита для стриминга Netflix «Проект Power», получившего неоднозначные отзывы зрителей и критиков.
Фильм вышел 17 декабря 2021 года на Hulu, минуя кинотеатральный прокат.
Роль Джорджии исполнила голливудская звезда Хлоя Грейс Морец, знакомая публике по фильмам «Пипец», «Великий уравнитель», «Если я останусь» и «Воздушный бой». При подготовке к роли актриса консультировалась с беременными женщинами в родильном отделении больницы. Кроме того, Морец устроилась волонтером в один из американских детских садов, где обучалась правильному уходу за детьми.
Это не первая постапокалиптическая картина с Хлоей Грейс Морец: в 2014 году она снялась в «5-я волне» по роману Рика Янси.
Стивен Маркус Робертсон, Кейт Аваллоне и Оскар Уолберг вместе снимались в телесериале «Декстер: Новая кровь».
Оператором является Патрик Скола, наиболее известной работой в кино для которого стала драма «Свинья». Также он является клипмейкером, сотрудничавшим с исполнителями уровня Birdy, alt-J, Брэндон Флауэрс и The Weeknd.
Джорджия и Сэм пытаются покинуть страну, охваченную войной с искусственным интеллектом. Пара надеется достигнуть безопасности до родов Джорджии, для этого им придется пересечь территорию, полностью подвластную андроидам.