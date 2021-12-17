Мать/Андроид, 2021

«Мать/андроид» — фантастический блокбастер, снятый с поистине голливудским размахом. Кроме впечатляющего визуального ряда, а также масштабных декораций, зрителей ждет пронзительная драма о молодой девушке в мрачном мире будущего. Кинокартина придется по душе как мужской части аудитории, так и женской.

Отличные спецэффекты, которые порадуют всех поклонников фантастики.

Очередная яркая работа Хлои Грейс Морец, прославившейся еще в подростковом возрасте ролью Убивашки. История знает десятки случаев, когда юные звезды быстро теряли свою популярность и исчезали с экранов, но Морец избежала этой участи. Она по-прежнему остается одной из наиболее востребованных актрис США, одинаково успешной и в независимом, и в массовом кино.

Нестандартный сюжет, который преподнесет много сюрпризов. Взяв за основу классическую завязку о восстании искусственного интеллекта, режиссер и сценарист Маттсон Томлин делает героиней беременную на последнем месяце, заставляя сражаться не только за себя, но и за ребенка. Примечательно, что идея фильма навеяна реальными событиями прошлого, когда родители Томлина спасали своего малыша в разгар румынской революции.

Динамичное повествование не даст заскучать ни на минуту.