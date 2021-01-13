«Птица в клетке. Заражение»: Рецензия Киноафиши

Картина «Птица в клетке. Заражение» интересна хотя бы тем, что это один из первых художественных фильмов о коронавирусе, да еще и снятый в Голливуде в условиях пандемии. Сделан он был в кратчайшие сроки: возникшая в марте 2020 года (первый локдаун в США) идея быстро вылилась в сценарий, а уже в июле по нему начались съемки, завершившиеся спустя месяц. Режиссер Адам Мэйсон, чья фильмография на сегодняшний день состоит из низкобюджетного кино, нашел поддержку в лице голливудского короля блокбастеров Майкла Бэя, выступившего в роли продюсера, и снял фильм, любопытный хотя бы потому, что пытается говорить на злободневную тему.

На дворе 2024 год, а человечество так и не сумело справиться с вирусом, круто изменившим мир четыре года назад. За это время COVID-19 мутировал и стал куда более смертоносным, так что теперь люди под страхом смерти должны сидеть дома, а попытки вылечить заразившихся давно оставлены в прошлом: теперь больных просто свозят в места, по сути своей являющиеся концлагерями. Курьер Нико – один из немногочисленных счастливчиков, обладающих иммунитетом к заболеванию, а потому ничто не мешает ему свободно передвигаться по опустевшему Лос-Анджелесу. Однако в скором времени вирус убивает бабушку его возлюбленной Сары, и тогда Нико вынужден приложить все усилия, чтобы уберечь девушку от военных, которые теперь тащат в лагеря всех без разбора.

Птица в клетке. Заражение

Звезда современного «Твин Пикса» для подростков – «Ривердэйла» – Кей Джей Апа продолжает свои попытки перебраться со стриминговых платформ на большие экраны и делает это в уже знакомом для себя амплуа благородного и смелого малого, готового положить жизнь на спасение близкого человека. Для поклонников новозеландца особым удовольствием может стать тот факт, что в «Птице в клетке» 23-летнего актера не пытаются выдать за смазливого подростка: тут он и возмужал, и даже обзавелся щетиной. Но хотя герой Кей Джей Апы и главный, больше всего на экране выделился Петер Стормаре, традиционно появившийся в роли злодея. Если закрыть глаза на отсутствие у его героя внятной мотивации, то наблюдать за Стормаре одно удовольствие: отдаленно напоминает Сатану в его исполнении в «Константине: Повелителе тьмы». Такой же саркастичный мерзавец, правда, без прежнего сатанинского шарма и роскошного белого костюма.

Кто-то может обвинить Адама Мэйсона и Майкла Бэя в оппортунизме: в конце концов, они вроде как пытаются нажиться на мировой трагедии, причем не дожидаются момента, когда человечество потихоньку начнет оправляться от нее. С другой стороны, «Птица в клетке» – интересный пример того, как кинематографисты могут приспособиться к работе в современных условиях, когда возможностей в разы меньше, чем запретов и ограничений. При небольшом бюджете в примерно 2,5 миллиона долларов (для сравнения: на фильм «Трансформеры: Последний рыцарь» Майклом Бэем было потрачено 217 миллионов), съемочная группа тем не менее сумела найти альтернативные инструменты съемки. Многое из того, что мы видим на экране, – это звонки в FaceTime, стримы, видеозапись с помощью дронов и на камеру GoPro. Само собой, местами все это выглядит как любительская работа, но учитывая, что весь этот продакшн с самого начала был экспериментом, попыткой приспособиться к новой действительности, сложно упрекать в этом создателей проекта.

Птица в клетке. Заражение

В фильме поднимаются довольно любопытные, насущные проблемы, хотя до глубокой рефлексии дело не доходит. Есть ли на самом деле преимущество у того, кто стал последним из людей, или он будет всего лишь одиноко существовать в опустевшем мире? Может ли быть будущее у отношений между людьми, которые видели друг друга лишь на экранах смартфонов? Кто в ситуации тотального локдауна «рыба в аквариуме»: свободно, но в полном одиночестве разгуливающий по пустым улицам или сидящий дома как в крепости (или тюрьме) со своей семьей? Можно только гадать, почему все эти вопросы остаются без ответа: то ли это авторская робость, то ли недостаточное понимание происходящего, то ли стремление подкинуть пищу для размышлений зрителям, а не навязать свое видение сложившейся ситуации.

Одно можно сказать с уверенностью: особо впечатлительным смотреть «Птицу в клетке» надо очень осторожно, потому что история в фильме – может быть, гиперболизированный, но все-таки вариант развития сегодняшних, вполне реальных событий. А вот поклонники антиутопий и приверженцы теорий о грядущем мировом коллапсе могут обнаружить для себя в нем немало занятного.