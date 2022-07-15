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Даниэль Штамм
Даниэль Штамм
Daniel Stamm
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Даниэль Штамм
Daniel Stamm
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Дата рождения
20 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Гамбург, ФРГ (Германия)
Биография Даниэля Штамма
Родился 20 апреля 1976 года. Гамбург, ФРГ (Германия).
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Фильмография Даниэля Штамма
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
7.0
Тьма
триллер
2018, США
0.0
13 грехов
ужасы, триллер
2014, США
6.0
Последнее изгнание дьявола
триллер
2010, США
6.0
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15 июля 2022 11:44
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