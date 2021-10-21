Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сердце пармы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лиза Пэлфри
Лиза Пэлфри
Lisa Palfrey
О персоне
Фильмография
Новости
Лиза Пэлфри
Lisa Palfrey
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 февраля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Уэльс, Великобритания
Фильмография Лиза Пэлфри
Зловещий свет
ужасы, триллер
2022, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Приятного аппетита: вышел трейлер валлийского фильма ужасов «Пир»
Оставьте место для десерта.
Написать
21 октября 2021 15:35
Все новости
Related video
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов