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Жаклин Байерс
Жаклин Байерс
Jacqueline Byers
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Жаклин Байерс
Jacqueline Byers
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Дата рождения
13 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Биография Жаклин Байерс
Родилась 13 сентября 1989 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Жаклин Байерс
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
7.0
Логово Монстра
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.0
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Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»
Исчадие ада стремится во что бы то ни стало завладеть душой главной героини.
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15 июля 2022 11:44
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