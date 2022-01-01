Ненужные килограммы – настоящая проблема эры высоких технологий. Цифры на весах растут, ведь люди все сильнее прилипают к компьютерам и гаджетам!

Пять мотивирующих фильмов про борьбу с лишним весом

На самом деле эти сложности, спровоцированные малоподвижным образом жизни, появились у людей задолго до расцвета IT. И тогда тоже было всего два пути: найти мотивацию, пойти на тренировку, заставить себя похудеть – или убедиться, что можно быть очаровательным человеком, даже напоминая фигурой бегемотика. Выбор есть всегда!

Корпорация «Еда»

Скандальная документальная лента об изготовлении всем известных продуктов, раскрывающая не слишком аппетитные тайны различных пищевых производств. Впоследствии продукция показанных предприятий продается по завышенным ценам. Но до того, как попасть на витрины супермаркетов и прилавки магазинов, обычные курятина, свинина и говядина должны пройти достаточно сложный путь. И выглядит он весьма негуманным и антиэкологичным. Не блещут экологичностью и производственные процессы, приводящие к появлению в продаже зерновых и овощей. Дорого продается и опасно для здоровья!

Новый парень моей мамы

Генри Дюранд служит в ФБР. Он уезжает из дома матери, оставив ее не в лучшей форме: Марти весьма увесистая, дымящая как паровоз и абсолютно неухоженная леди. Вернувшись спустя 3 года с невестой, сынок не узнает матушку: она разбогатела, значительно постройнела, идеально ухоженна и окружена поклонниками: один, воротила ресторанного бизнеса, в прямом смысле поет ей серенады каждый вечер, второй уже добился ее благосклонности – особенно чудесно то, что это старшеклассник! Генри не находит себе места, пока у маман не появляется единственный приличный кавалер…

Съемки планировались в Нью-Орлеане, но им помешал ураган «Катрина», и они переместились в Шривпорт (Луизиана).

У зеркала два лица

Грегори Ларкину, профессору математики, опротивело одиночество, и он размещает в газетном разделе знакомств объявление. Благодаря ему случается его знакомство с Роуз (что самое смешное – работающей в его же университете, но она с другой кафедры). Она проживает с властной и токсичной матерью. Но у математика свои тараканы – он считает секс источником проблем и предлагает своей пассии платонический брак. У Роуз лишний вес – в этом она видит причину своей непривлекательности для ухажера…

Съемочный процесс однажды привел к тому, что на всей территории кампуса Колумбийского университета (где снимали фильм) отрубилось электричество.

Мальчикам это нравится

Шелли, модель популярного журнала «Плейбой», увольняют из-за зависти и интриг конкуренток под предлогом «преклонного» возраста – ей целых 27! И она совершенно теряется: ее мир состоял из фотографов и других фотомоделей (отнюдь не блещущих интеллектом). С трудом она устраивается на должность заведующей женского общежития в колледже, где знакомится с совсем новыми для нее персонажами – умными и продвинутыми девушками. Однако у них полно комплексов, мешающих им быть привлекательными! Почему бы не наладить взаимовыгодное сотрудничество: они ей – зачатки общей культуры, она им – секреты привлечения мужчин…

Анна Фэрис меняет одежду каждые 1,4 минуты фильма – это около 70 смен нарядов.

Толстушки

Жасмин Байлтморт страдает от избыточных килограммов и принимает твердое решение добиться похудения. В компании это делать веселее – и она присоединяется к таким же нехуденьким подружкам. Миа и Стейси поддерживают ее. Вместе они отправляются на курсы по сбрасыванию веса, предлагаемые специалистом, доктором Тунде. Как-то незаметно между девушкой и врачом вспыхивает искра. Теперь он старается убедить ее, что жирок вовсе ее не портит, а привлекательность совершенно не зависит от нестандартной внешности…