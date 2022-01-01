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Александра Конечна
Александра Конечна
Aleksandra Konieczna
О персоне
Фильмография
Александра Конечна
Aleksandra Konieczna
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Дата рождения
13 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Прудник, Польша
Биография Александра Конечна
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Фильмография Александра Конечна
ЗОЖ
драма
2020, Польша / Швеция
7.0
Тело Христово
драма
2019, Польша
7.0
Последняя семья
драма, биография
2016, Польша
7.0
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