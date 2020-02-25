На абордаж!, 2020

Одним августовским вечером в Париже парень знакомится с девушкой. Они ровесники, но принадлежат к совершенно разным мирам. Феликс работает, а Альма на следующий день уезжает на отдых. Но разве это проблема? Феликс решает сделать Альме сюрприз и приехать к ней на другой конец Франции. Он берет с собой своего друга Шерифа, потому что вдвоем ведь веселее. А поскольку у них нет машины, они отправляются в путь с Эдуардом. Но все, конечно же, идет не по плану. Разве может быть иначе, когда мы принимаем желаемое за действительное?