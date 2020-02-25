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На абордаж!, 2020

2020 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Одним августовским вечером в Париже парень знакомится с девушкой. Они ровесники, но принадлежат к совершенно разным мирам. Феликс работает, а Альма на следующий день уезжает на отдых. Но разве это проблема? Феликс решает сделать Альме сюрприз и приехать к ней на другой конец Франции. Он берет с собой своего друга Шерифа, потому что вдвоем ведь веселее. А поскольку у них нет машины, они отправляются в путь с Эдуардом. Но все, конечно же, идет не по плану. Разве может быть иначе, когда мы принимаем желаемое за действительное?

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 4 августа 2021
Премьера в мире 25 февраля 2020
Возраст 18+
Постер фильма На абордаж! 2 постера
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