«ЗОЖ»: Рецензия Киноафиши

Сильвия ведет успешный блог в Инстаграме о здоровом образе жизни и фитнесе. Каждый день она дает массу советов о правильном питании, проводит публичные тренировки на открытых площадках и записывает собственный курс упражнений. Для своих 600к подписчиков девушка — подлинный идеал и пример для подражания. Но это только одна сторона популярной жизни. Стоит Сильвии остаться одной и выключить камеру телефона, как ей приходится столкнуться с одиночеством и непониманием. Все видят только счастливый образ, и даже близкие не задумываются о настоящих переживаниях. А их очень тяжело постоянно держать в себе, и однажды Сильвия записывает откровенный пост, который сильно усложняет дальнейшую карьеру.

«ЗОЖ» — отголосок прошлогоднего, так и не состоявшегося Каннского кинофестиваля. Картина попала в символический список основной конкурсной программы, который стал лишь своеобразным знаком внимания. Но не стоит ждать сложной арт-хаусной драмы. Перед нами камерная история о жизненном тупике, рожденном из публичности и постоянной открытости. На первый взгляд фильм кажется очередным ворчанием на тему вреда социальных сетей. И, действительно, в таком контексте «ЗОЖ» лишен новых и смелых высказываний, особенно сейчас, в мире победившего ТикТока. Намного интереснее становится фигура главной героини, пытающейся справиться с токсичной реальностью за пределами Инстаграма.

ЗОЖ

Несмотря на отсутствие новых размышлений, сам подход выглядит необычным. Виртуальная и публичная жизнь Сильвии в кадре почти лишена негатива. Нам не показывают неприятные комментарии и навязчивых поклонников, оставляя интернет последним оплотом спокойствия и радости. Все материализуется именно в непубличной реальности, в которой героиню преследует сталкер-извращенец, пристает навязчивый коллега или осуждают близкие, не понимающие такого образа жизни. Знакомый мир из недалекого прошлого за пределами социальных сетей как будто отторгает Сильвию, не позволяет почувствовать себя счастливой и подкидывает новые испытания. Все это вынуждает ее глубже прятаться за камерой и фильтрами социальных сетей, накапливая проблемы.

Сама Сивльвия выглядит довольно карикатурно. Жизнь девушки переполнена розовым цветом, со стороны подкрепляя мнение окружающих о ее доступности и ветрености. Отсутствие баланса между реальным и виртуальным не позволяет ей транслировать настоящие эмоции своим подписчикам, ведь негатив и слабость сбивают с толку окружающих. Такая жизнь со стороны для всех выглядит мечтой с дорогими подарками, известными брендами и постоянными развлечениями. Но даже фанаты не заметят усталость, которую можно увидеть за кулисами всего на секунду. На сцене участников ждет обаятельная улыбка и позитивный настрой, способный заряжать окружающих. Чем дольше мы наблюдаем за Сильвией, тем больше нам приоткрывается мелочей ее непростого характера. Она не готова к компромиссам, даже с партнерской службой доставки еды, но может радоваться мелочам и веселиться под любимые песни Roxette за рулем машины. Простоты в образ добавляет и главная привязанность в жизни – любимая собака, всегда приходящая на помощь.

ЗОЖ

Не стоит искать глубокую мораль, ожидать спасительного перевоплощения или откровенных нравоучений. «ЗОЖ» показывает нам эпизод из жизни, в которой полно проблем и без социальных сетей. Они лишь дарят ощущение спокойствия, становятся единственным подсластителем. Но, кажется, об этом мы знали или хотя бы догадывались. Все обаяние держится именно на главной героине и полутонах ее жизни. Картине очень точно удается передавать эмоции, улавливать секундные слабости, страхи и накатывающую тоску. Такой подход, лишенный осуждения, волшебных преображений и громких ритуальных жестов, идет истории на пользу. Социальные сети уже давно стали слишком большой частью наших будней, с которыми просто пора примириться и научиться существовать в гармонии. А громкие высказывания о вреде интернета давно стоит оставить в далеком прошлом.

«ЗОЖ» понравится поклонникам драм, которые не уходят в сложную образность и пытаются говорить со зрителем максимально понятным языком.