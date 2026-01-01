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Юлиян Свежевски
Юлиян Свежевски Julian Swiezewski
Киноафиша Персоны Юлиян Свежевски

Юлиян Свежевски

Julian Swiezewski

Дата рождения
4 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Юлиян Свежевски

Родился 4 июня 1991 года. Польша. 

Популярные фильмы

ЗОЖ 6.8
ЗОЖ (2020)
Брат 6.4
Брат (2025)
Королевство 6.4
Королевство (2025)

Фильмография Юлиян Свежевски

Брат 6.4
Брат Brat
драма 2025, Польша / Чехия
Смотреть трейлер
Королевство 6.4
Королевство Krolestwo
2025, Польша
Белая храбрость 6.4
Белая храбрость Biala odwaga
драма, военный 2024, Польша
ЗОЖ 6.8
ЗОЖ Sweat
драма 2020, Польша / Швеция
Смотреть трейлер Рецензия
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