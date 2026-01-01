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Юлиян Свежевски
Julian Swiezewski
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Персоны
Юлиян Свежевски
Юлиян Свежевски
Julian Swiezewski
Дата рождения
4 июня 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Юлиян Свежевски
Родился 4 июня 1991 года. Польша.
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Популярные фильмы
6.8
ЗОЖ
(2020)
6.4
Брат
(2025)
6.4
Королевство
(2025)
Фильмография Юлиян Свежевски
6.4
Брат
Brat
драма
2025, Польша / Чехия
Смотреть трейлер
6.4
Королевство
Krolestwo
2025, Польша
6.4
Белая храбрость
Biala odwaga
драма, военный
2024, Польша
6.8
ЗОЖ
Sweat
драма
2020, Польша / Швеция
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