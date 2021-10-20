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Майкл Аппендаль
Майкл Аппендаль
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Фильмография Майкла Аппендаля
Игры судьбы
драма
2020, США
6.0
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Пабло Шрайбер исполнит ведущую мужскую роль в сериале «Кэнди»
Это второй проект, основанный на реальной истории домохозяйки, зарубившей свою подругу топором.
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20 октября 2021 15:56
Мелани Лински получила роль жертвы в мини-сериале «Кэнди»
Убийцу воплотит Джессика Бил.
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13 октября 2021 13:12
Джессика Бил заменит Элизабет Мосс в мини-сериале «Кэнди» о домохозяйке, убившей свою подругу топором
Это уже второй проект по мотивам данной истории.
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6 октября 2021 10:52
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