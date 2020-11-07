Наша рецензия

Две сестры, Валя (Евгения Соляных) и Надя (Надежда Игошина), живут вместе на даче. Жизнь, кажется, не задалась у обеих. Разбитная Надя жалеет, что они продали квартиру в городе, и теперь каждые выходные заливает тоску на вечеринках. Валя занимается в принципе тем же, но в одиночестве, в антураже дачи, потолок которой вот-вот рухнет им на голову. Однажды Надя притащит с пьянки Алексея (Евгений Цыганов), а Валя решит, что они обязаны его спасти от той жизни, в которую он сам себя…