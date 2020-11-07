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Как Надя пошла за водкой Как Надя пошла за водкой
Киноафиша Фильмы Как Надя пошла за водкой Отзывы о фильме «Как Надя пошла за водкой»
Как Надя пошла за водкой 2020 / Россия
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Как Надя пошла за водкой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Две сестры, Валя (Евгения Соляных) и Надя (Надежда Игошина), живут вместе на даче. Жизнь, кажется, не задалась у обеих. Разбитная Надя жалеет, что они продали квартиру в городе, и теперь каждые выходные заливает тоску на вечеринках. Валя занимается в принципе тем же, но в одиночестве, в антураже  дачи, потолок которой вот-вот рухнет им на голову. Однажды Надя притащит с пьянки Алексея (Евгений Цыганов), а Валя решит, что они обязаны его спасти от той жизни, в которую он сам себя…

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Комментарии Обсудить в чате
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tanita_ru 7 ноября 2020, 10:44
Оценка
Мне фильм не понравился. Я люблю российское кино, когда в нем поднимаются серьезные темы, но то, о чем это фильм совсем мне не близко. Все трое главных героя до ужаса противные, некому сочувствовать и сопереживать. Не моё кино.
7 ноября 2020, 10:44 Ответить
User 14 января 2021, 14:43
Более нудного и неинтересного фильма не могу представить. Игошиной стоит сыграть в хорошей картине, а не в такой.
14 января 2021, 14:43 Ответить
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